  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо потерпело свое 100-е поражение в чемпионатах Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо потерпело свое 100-е поражение в чемпионатах Украины

Премьер-лига
Обновлено

Наибольшее количество поражений Динамо потерпело при Алексее Михайличенко

Динамо потерпело свое 100-е поражение в чемпионатах Украины

fcdynamo.com

Новина українською
Новина українською

Поражение от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре УПЛ стало 100-м для "Динамо" в чемпионатах Украины.

Одержать хотя бы одну победу над киевлянами удавалось 28 клубам из 47, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе.

Чаще других брали верх над динамовцами "Шахтер" – 27 раз, "Днепр" – 8, "Заря", "Черноморец" – по 7, "Карпаты", "Металлист" – по 6, "Ворскла" и донецкий "Металлург" – по 5.

Наибольшее количество поражений "Динамо" потерпело при Алексее Михайличенко – 16, Олеге Блохине – 12, Мирче Луческу – 11, Сергее Реброве и Йожефе Сабо – по 10.

По теме
yellow-arrow
Бондарь - про Луческу: Очень тяжело, когда уходят такие легенды, с ними чемпионат только интереснее
yellow-arrow
Буяльский: Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Мы все вместе виноваты в этой ситуации
yellow-arrow
Караваев: Луческу очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapost (Винница)
03.11.2023 в 23:44
Вітаємо!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
kapost (Винница)
03.11.2023 в 23:44
Вітаємо!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде