Динамо потерпело свое 100-е поражение в чемпионатах Украины

Поражение от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре УПЛ стало 100-м для " Динамо " в чемпионатах Украины.

Одержать хотя бы одну победу над киевлянами удавалось 28 клубам из 47, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе.

Чаще других брали верх над динамовцами "Шахтер" – 27 раз, "Днепр" – 8, "Заря", "Черноморец" – по 7, "Карпаты", "Металлист" – по 6, "Ворскла" и донецкий "Металлург" – по 5.

Наибольшее количество поражений "Динамо" потерпело при Алексее Михайличенко – 16, Олеге Блохине – 12, Мирче Луческу – 11, Сергее Реброве и Йожефе Сабо – по 10.