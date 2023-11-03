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Буяльский: Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Мы все вместе виноваты в этой ситуации

Премьер-лига

Динамо проиграло Шахтеру, Луческу ушел в отставку

Буяльский: Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Мы все вместе виноваты в этой ситуации

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал отставку Мирчи Луческу после поражения киевлян в матче 13-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1).

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"Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Поэтому мы все вместе виноваты в этой ситуации", - сказал Буяльский.

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Источник:
Звєров Про Футбол
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