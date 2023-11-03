Буяльский: Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Мы все вместе виноваты в этой ситуации

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал отставку Мирчи Луческу после поражения киевлян в матче 13-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Поэтому мы все вместе виноваты в этой ситуации", - сказал Буяльский.