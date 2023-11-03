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Буяльский: Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Мы все вместе виноваты в этой ситуации
Динамо проиграло Шахтеру, Луческу ушел в отставку
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал
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"Футболисты отвечают за игру, а тренер – за результат. Поэтому мы все вместе виноваты в этой ситуации", - сказал Буяльский.
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