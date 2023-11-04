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Бондарь - про Луческу: Очень тяжело, когда уходят такие легенды, с ними чемпионат только интереснее

Премьер-лига

Динамо проиграло Шахтеру, Луческу ушел в отставку

Бондарь - про Луческу: Очень тяжело, когда уходят такие легенды, с ними чемпионат только интереснее

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал отставку главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после очного матча команд, в котором "горняки" одержали верх 1:0.

"Очень рад, что победили в Классическом и завоевали очень важные 3 очка, которые нам, надеюсь, очень помогут в турнирной таблице в дальнейшем. Есть игры в запасе, но немного неприятно смотреть в турнирную таблицу.

Теперь будем готовиться к "Барселоне", смотреть их матчи. Надо сыграть, как мы сыграли второй тайм. Надо попробовать преподнести "Барселоне" сюрприз.

Что касается Луческу, то ушла легенда украинского футбола. Он сказал много хороших слов о команде, о клубе "Шахтер". Он воспитал очень много ребят. Приятно это было слышно.

Очень тяжело, когда идут такие люди, такие легенды, потому что с ними чемпионат только интереснее. Но это жизнь, мы не имеем права лезть в чужие дела. В "Динамо" разберутся сами", – сказал Бондарь.

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Источник:
Трибуна
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