Бондарь - про Луческу: Очень тяжело, когда уходят такие легенды, с ними чемпионат только интереснее

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал отставку главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после очного матча команд, в котором "горняки" одержали верх 1:0.

"Очень рад, что победили в Классическом и завоевали очень важные 3 очка, которые нам, надеюсь, очень помогут в турнирной таблице в дальнейшем. Есть игры в запасе, но немного неприятно смотреть в турнирную таблицу.

Теперь будем готовиться к "Барселоне", смотреть их матчи. Надо сыграть, как мы сыграли второй тайм. Надо попробовать преподнести "Барселоне" сюрприз.

Что касается Луческу, то ушла легенда украинского футбола. Он сказал много хороших слов о команде, о клубе "Шахтер". Он воспитал очень много ребят. Приятно это было слышно.

Очень тяжело, когда идут такие люди, такие легенды, потому что с ними чемпионат только интереснее. Но это жизнь, мы не имеем права лезть в чужие дела. В "Динамо" разберутся сами", – сказал Бондарь.