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Бондарь - про Луческу: Очень тяжело, когда уходят такие легенды, с ними чемпионат только интереснее
Динамо проиграло Шахтеру, Луческу ушел в отставку
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал
"Очень рад, что победили в Классическом и завоевали очень важные 3 очка, которые нам, надеюсь, очень помогут в турнирной таблице в дальнейшем. Есть игры в запасе, но немного неприятно смотреть в турнирную таблицу.
Теперь будем готовиться к "Барселоне", смотреть их матчи. Надо сыграть, как мы сыграли второй тайм. Надо попробовать преподнести "Барселоне" сюрприз.
Что касается Луческу, то ушла легенда украинского футбола. Он сказал много хороших слов о команде, о клубе "Шахтер". Он воспитал очень много ребят. Приятно это было слышно.
Очень тяжело, когда идут такие люди, такие легенды, потому что с ними чемпионат только интереснее. Но это жизнь, мы не имеем права лезть в чужие дела. В "Динамо" разберутся сами", – сказал Бондарь.