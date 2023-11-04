Тренер ЛНЗ Дулуб назвал пятерку лучших футболистов в УПЛ

Главный тренер черкасского "ЛНЗ" Олег Дулуб перед матчем с "Колосом" поделился своими ожиданиями от матча с этой командой, высказался о ситуации в "ЛНЗ" и в чемпионате Украины:

"С "Колосом" будет тяжелая игра, потому что очень хорошо организованная в плане тактически команда, в плане оборонительных построений. Сбитый коллектив, очень хороший "Колос" и всегда это была боевая команда. Легкой игры точно не ожидаю. Для меня не стала неожиданностью ничья "Колоса" и "Динамо" в прошлом туре Дело в том, что "Динамо" с Ярмоленко и без него - это две разные вещи. Это о роли личности в футболе. Насколько футболист, обладающий такой потрясающей харизмой, способен влиять на ход матча".

Дулуб поразмышлял о лучших игроках этого сезона:

"Я столько слежу за Буяльским, это для меня топовый игрок. Это раз. Второе, мы говорили о Ярмоленко. Это два. Очень хорошо прогрессирует Судаков. Это три. Наверное, я бы Гуцуляка выделил бы. Это четыре. Это все атакующие игроки и нужно защитника одного. Ну, это Коля Матвиенко - пять".

А клуб, который шокировал тренера "ЛНЗ" в текущем сезоне оказался "Полесьем":

"Скажем, так, как откровение - это игра Житомира. Я когда увидел, как они в первом же матче переиграли Верес. Ух ты! Ничего себе, какая команда классная! Потом забуксовали немного, но снова вышли на проектную мощность".

Подытожил свое интервью Олег Дулуб тем, что он считает, что первые три места в УПЛ под конец сезона займет "Динамо", "Шахтер" и "Полесье", какое место займет "ЛНЗ" под конец сезона тренеру сложно ответить.

Напомним, что сайт UA Футбол проведет текстовую трансляцию матча "ЛНЗ" - "Колос".