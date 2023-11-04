Двое игроков Александрии выбыли из-за травм после игры с Полесьем

Второго ноября, в рамках 1/4 финала Кубка Украины, футбольный клуб "Александрия" встретился с "Полесьем", матч закончился со счетом 0:0, победитель был определен через серию пенальти, 3:4, "Полесье" прошло дальше.

Во время игры "Александрия" понесла потери сразу двух игроков основного состава: Николая Михайленко и Александра Мартынюка. Стало известно, что у полузащитника Николая Михайленко повреждение мягких тканей, а Мартынюк травмировал голеностоп. На сколько выбыли игроки - пока неизвестно.

Напомним, "Александрия" занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. В следующем туре "Александрия" встретится с "Днепром-1".