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Двое игроков Александрии выбыли из-за травм после игры с Полесьем
Известны характеры травм Николая Михайленко и Александра Мартынюка
Фото: ФК Олександрія
Второго ноября, в рамках 1/4 финала Кубка Украины, футбольный клуб "Александрия" встретился с "Полесьем", матч закончился со счетом 0:0, победитель был определен через серию пенальти, 3:4, "Полесье" прошло дальше.
Во время игры "Александрия" понесла потери сразу двух игроков основного состава: Николая Михайленко и Александра Мартынюка. Стало известно, что у полузащитника Николая Михайленко повреждение мягких тканей, а Мартынюк травмировал голеностоп. На сколько выбыли игроки - пока неизвестно.
Напомним, "Александрия" занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. В следующем туре "Александрия" встретится с "Днепром-1".
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