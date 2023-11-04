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Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1
Румын ушел на пенсию
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Нерядовой был матч УПЛ. Собственно, противостояние между "Динамо" и "Шахтером" в любом случае не может быть рядовым, а тут еще сложилось так, что киевляне провожали на пенсию Луческу. Но проводы эти оказались не трепетными, а ситуативными, неподготовленными. Румын просто не выдержал очередного поражения своей команды.
Перед матчем также была почтена память журналиста Артема Франкова. Одним словом, очень насыщенная программа. Недаром у фотокорреспондентки UA-Футбол вышло с сотню отборных кадров. Смотрим фоторепортаж.
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