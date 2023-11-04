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Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1

Премьер-лига
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Румын ушел на пенсию

Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
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Нерядовой был матч УПЛ. Собственно, противостояние между "Динамо" и "Шахтером" в любом случае не может быть рядовым, а тут еще сложилось так, что киевляне провожали на пенсию Луческу. Но проводы эти оказались не трепетными, а ситуативными, неподготовленными. Румын просто не выдержал очередного поражения своей команды.

Перед матчем также была почтена память журналиста Артема Франкова. Одним словом, очень насыщенная программа. Недаром у фотокорреспондентки UA-Футбол вышло с сотню отборных кадров. Смотрим фоторепортаж.

Фотогалерея

Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 1Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 2Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 3Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 4Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 5Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 6Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 7Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 8Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 9Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 10Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 11Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 12Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 13Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 14Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 15Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 16Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 17Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 18Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 19Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 20Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 1Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 2Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 3Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 4Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 5Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 6Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 7Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 8Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 9Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 10Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 11Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 12Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 13Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 14Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 15Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 16Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 17Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 18Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 19Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 20Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 1Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 2Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 3Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 4Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 5Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 6Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 7Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 8Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 9Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 10Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 11Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 12Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 13Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 14Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 15Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 16Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 17Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 18Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 19Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 20Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 1Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 2Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 3Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 4Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 5Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 6Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 7Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 8Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 9Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 10Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 11Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 12Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 13Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 14Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 15Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 16Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 17Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 18Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 19Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 20Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 1Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 2Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 3Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 4Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 5Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 6Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 7Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 8Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 9Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 10Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 11Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 12Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 13Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 14Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 15Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 16Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 17Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 18Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 19Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1 - фото 20
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Комментарии
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miha (Нежин)
04.11.2023 в 11:52
Дві бомжекоманди зустрілися і показали себе посміховиськами.
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Комментарии 1
miha (Нежин)
04.11.2023 в 11:52
Дві бомжекоманди зустрілися і показали себе посміховиськами.
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