Проводы Луческу не трепетны. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Шахтер 0:1

Нерядовой был матч УПЛ. Собственно, противостояние между "Динамо" и "Шахтером" в любом случае не может быть рядовым, а тут еще сложилось так, что киевляне провожали на пенсию Луческу. Но проводы эти оказались не трепетными, а ситуативными, неподготовленными. Румын просто не выдержал очередного поражения своей команды.

Перед матчем также была почтена память журналиста Артема Франкова. Одним словом, очень насыщенная программа. Недаром у фотокорреспондентки UA-Футбол вышло с сотню отборных кадров. Смотрим фоторепортаж.

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