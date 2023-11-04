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ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

ЛНЗ – Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: пресслужби ФК "Колос"

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В рамках 13 тура УПЛ черкасский "ЛНЗ" встретится с "Колосом". В прошлом туре "ЛНЗ" обыграл "Оболонь" а "Колос" сыграл в ничью с "Динамо". На текущий момент команда Олега Дулуба отстает от "Колоса" на четыре очка, посмотрим, изменится ли ситуация в турнирной таблице после сегодняшней игры.

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Чемпионат Украины, 13-й тур, "ЛНЗ" – "Колос". Черкассы. Центральный стадион.

4 ноября, 13:00

Прямая трансляция: MEGOGO

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
04.11.2023 в 12:10
Подсидел мирчу, скотыняка така!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
04.11.2023 в 12:10
Подсидел мирчу, скотыняка така!
Ответить
0
0

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