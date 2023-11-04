УПЛ. ЛНЗ - Колос 1:1. Навесы и дальние удары - наше все

Из-за воздушной тревоги начало поединка в Черкассах было отложено. Футболистам обеих команд нужно было ждать старта встречи практически аж 3 часа. Однако команды не перегорели и достаточно активно начали эту встречу.

Уже в самом начале поединка Олег Дулуб был вынужден сделать замену. На первой минуте основной хавбек хозяев поля Иван Калюжный болезненно вывернул ногу при столкновении с игроком "Колоса". Иван пытался разбегаться, однако боль не прошла. На поле появился игрок более атакующего амплуа - Денис Олейник.

В целом в первые минуты инициативой владел ковалевский клуб. Первый хороший момент пришел после подачи с углового и суматохи в штрафной площадке. Но шикарную реакцию продемонстрировал голкипер ЛНЗ Герман Пеньков. Мокрое осеннее поле способствовало большому количеству опасных столкновений. Нередко игроки обеих команд после стыков хватались за голеностопы.

С течением времени игра выровнялась и черкасская команда даже сумела вскрыть надежную защиту ковалевцев. Хозяева поля провели атаку вторым темпом после подачи с углового. Бойко сделал заброс в штрафную площадку, Муравский сбросил головой в центр на Шестакова, которого защитники "Колоса" проспали. Красивая комбинация - 1:0! До этого гола команда Ярослава Вишняка пропустила лишь два гола в пяти матчах на выезде.

Задача для ковалевцев усложнилась максимально. Теперь нужно было действовать "первым номером", что очень не любит делать нынешний "Колос". В свою очередь для ЛНЗ этот забитый мяч открыл возможность играть для себя в комфортный контатакуючий футбол. Гостям было откровенно трудно предложить что-то конструктивное впереди и строить позиционные атаки. По сути все сводилось к ударам из-за пределов штрафной площадки и надежде на стандартные положения. Первый тайм ознаменовался жесткими стыками и большим количеством угловых.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию: команды не искали изысканных комбинаций, а действовали по проверенной схеме навесов и дальних ударов. Так в одном из эпизодов ЛНЗ мог удвоить свое преимущество в счете, однако Фесюн потянул выстрел Стасюка с 30-ти метров.

Футболисты черкасской команды продолжали свой град из дальних ударов, однако не хватало точности. На дальние удары хозяев поля подопечные Вишняка отвечали большим количеством подач, которые также часто не доходили до своих адресатов. В общем ЛНЗ был ближе к своему второму голу, чем "Колос" - к первому. Прекрасную возможность имел Денис Олейник, чтобы открыть счет своим голам за черкасский клуб. Опытный вингер на дриблинге ворвался в штрафную площадку, но в самый ответственный момент не попал в ворота.

Новичок УПЛ заканчивал поединок на классе. Звучит в определенной степени саркастично, однако это действительно было так. Подопечные Олега Дулуба действовали методично, контролировали мяч и не делали невынужденных ошибок или потерь. При этом черкасский коллектив не отсиживался в обороне, а старался атаковать. И все складывалось идеально, до 77-й минуты... Мякушко вывел Болбата на свидание с Пеньковым, а последнему ничего не оставалось как сбивать игрока ковалевцев. Ветеран "Колоса" Мелько уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера ЛНЗ по разным углам - 1:1.

"Колос" в прямом смысле бился за второй гол в последние минуты, но счет так и остался неизменным. Ничья, кажется, не устроила ни одну из команд. Определенное разочарование осталось у обоих коллективов. Хотя сказать, что кто-то наиграл на победу - будет неправдой. Команда Ярослава Вишняка доказывает свой статус наиболее ничейного коллектива в этом сезоне УПЛ. В итоге, клуб из Ковалевки опережает в таблице "Динамо" и поднимается на 7-ю позицию (у столичной команды аж три матча в запасе). А ЛНЗ так и остается на 10-м месте и отдаляется от зоны переходных матчей. Вполне закономерный и логичный результат.

Фото: УПЛ

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

4.11.2023. Черкассы, "Черкассы-Арена"

ЛНЗ - "Колос" 1:1

Голы: Шестаков 20 - Милько 79

ЛНЗ: Пеньков, Калюжный (Олейник 6), Шестаков, Бойко, Норенков, Хобленко, Муравский, Рыбалка, Ковалев, Савин (Наумец 68), Стасюк.

Запасные: Самойленко, Лопыренок, Селин, Насонов, Банада, Тарасенко, Пасич, Наумец, Прядун, Тищенко, Хамелюк, Олейник (Тарасенко 82).

Главный тренер: Олег Дулуб.

"Колос": Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов (Милько 68), Демченко (Тотовицкий 60), Мякушко (Велетень 82), Безбородько (Салабай 82), Ильин (Болбат 60).

Запасные: Мысак, Горох, Золотов, Гончаренко, Милько, Кукош, Ориховский, Тотовицкий, Болбат, Салабай, Попов, Велетень.

Главный тренер: Ярослав Вишняк.

Арбитр: Дьордь Назарий

Предупреждения: Ковалев 38, Муравский 70, Пеньков 79, Олейник 80 - Богданов 28, Емец 68, Салабай 82