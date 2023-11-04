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Игорь Суркис: Мы были готовы ждать, пока Луческу построит новую команду

Премьер-лига
Обновлено

Однако наставник решил уйти из клуба

Игорь Суркис: Мы были готовы ждать, пока Луческу построит новую команду

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу.

“Я очень благодарен Мирче Луческу за его работу в “Динамо”. Дело даже не в том, что он дважды выводил команду в Лигу чемпионов и выигрывал трофеи, а в его профессионализме, опыте и шагах по усовершенствованию работы клубной системы. Луческу не только достигал результатов, но и воспитал много талантливых игроков – целый ряд динамовцев в сборной Украины прошли школу этого наставника.

У Мирчи был полный кредит доверия, мы были готовы ждать, пока он построит новую команду, которая будет бороться за чемпионство и успешно играть в еврокубках. Но это было его личное решение, поэтому мы были вынуждены принять такую ​​позицию главного тренера.

Надеюсь, что опыт, который он передал игрокам и тренерскому штабу, поможет нам выйти на новый уровень”, - сказал Суркис.

Преемником Луческу в "Динамо" стал его бывший помощник Александр Шовковский.

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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
04.11.2023 в 14:22
Хто ж це хотів чекати? Один Суркіс, ну може два. Уболівальники Динамо вже наїлися цими чеканнями.
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Комментарии 2
LEVgcUqs (Чернігів)
04.11.2023 в 14:22
Хто ж це хотів чекати? Один Суркіс, ну може два. Уболівальники Динамо вже наїлися цими чеканнями.
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
04.11.2023 в 13:56
Луческу в своём репертуаре, Как обычно, максимально сосредоточенный на самом себе капризный мальчик... Он - вишь ли - так больше не может... А ничего, что Ярмола выбрал из нескольких вариантов ДК потому , что его звали восстановить чемпионство?! Думаете , Луческу хоть на секунду подумал об этом. Пари - что нет. Никто не спорит: он много сделал для украинского футбола. Но только в комфортных для себя условиях. Ему , например , переезды помешали сделать Шахту чемпионом. А Йовичевичу нет.. Как Луческу что-то не по кайфу - так все пошли нафик: я загрустил, а вы как хотите тут... Это в высшей мере не профессиональный поступок. И не мужской.
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