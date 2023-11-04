Игорь Суркис: Мы были готовы ждать, пока Луческу построит новую команду

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу.

“Я очень благодарен Мирче Луческу за его работу в “Динамо”. Дело даже не в том, что он дважды выводил команду в Лигу чемпионов и выигрывал трофеи, а в его профессионализме, опыте и шагах по усовершенствованию работы клубной системы. Луческу не только достигал результатов, но и воспитал много талантливых игроков – целый ряд динамовцев в сборной Украины прошли школу этого наставника.

У Мирчи был полный кредит доверия, мы были готовы ждать, пока он построит новую команду, которая будет бороться за чемпионство и успешно играть в еврокубках. Но это было его личное решение, поэтому мы были вынуждены принять такую ​​позицию главного тренера.

Надеюсь, что опыт, который он передал игрокам и тренерскому штабу, поможет нам выйти на новый уровень”, - сказал Суркис.