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Начало матча ЛНЗ – Колос перенесено из-за воздушной тревоги
Команды пошли в укрытие
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В единственном матче субботнего игрового слота ЛНЗ должен встретиться с "Колосом". Однако начало встречи было задержано.
Причиной послужила воздушная тревога. С аэродрома "Саваслейка" в Нижненовгородской области РФ взлетел МиГ-31К.
Этот самолет может быть носителем ракеты "Кинжал". Она представляет угрозу всем регионам страны.
Пока команды пошли в укрытие. Поединок должен был стартовать в 13:00. По информации о матче можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.