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Начало матча ЛНЗ – Колос перенесено из-за воздушной тревоги

Премьер-лига

Команды пошли в укрытие

Начало матча ЛНЗ – Колос перенесено из-за воздушной тревоги

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В единственном матче субботнего игрового слота ЛНЗ должен встретиться с "Колосом". Однако начало встречи было задержано.

Причиной послужила воздушная тревога. С аэродрома "Саваслейка" в Нижненовгородской области РФ взлетел МиГ-31К.

Этот самолет может быть носителем ракеты "Кинжал". Она представляет угрозу всем регионам страны.

Пока команды пошли в укрытие. Поединок должен был стартовать в 13:00. По информации о матче можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.

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