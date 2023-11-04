Начало матча ЛНЗ – Колос перенесено из-за воздушной тревоги

В единственном матче субботнего игрового слота ЛНЗ должен встретиться с "Колосом". Однако начало встречи было задержано.

Причиной послужила воздушная тревога. С аэродрома "Саваслейка" в Нижненовгородской области РФ взлетел МиГ-31К.

Этот самолет может быть носителем ракеты "Кинжал". Она представляет угрозу всем регионам страны.

Пока команды пошли в укрытие. Поединок должен был стартовать в 13:00. По информации о матче можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.