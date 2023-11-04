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"Он действовал неправильно, но смог забить три гола": Роман Григорчук - о нападающем Черноморца
Роман Григорчук покритиковал игрока, забившего хет-трик в Кубке Украины
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Первого ноября в рамках 1/4 матча Кубка Украины "Черноморец" победил "Зарю" со счетом 4:1. Три гола, которые помогли "Черноморцу" пройти дальше в кубке, забил Андрей Штогрин. Однако главному тренеру "Черноморца" не понравились действия нападающего.
"Критиковать его есть за что, потому что он перед тем, как забить первый гол, в четырех-пяти эпизодах действовал неправильно. Но после этого он понял свои ошибки и смог забить трижды. Штогрин не тот человек, который подумал, что он достиг уже столько, что ему нужно сейчас почивать на лаврах, ему надо учиться и работать, развивать тактическое мышление, чтобы не допускать ошибок".
Также Роман Григорчук похвалил нападающего и определил, что с его характеристикой нужно играть в Лиге Чемпионов. Штогрин в этом сезоне забил семь голов и оформил два ассиста в 14 матчах за "Черноморец".
Напомним, что в 1/2 финала Кубка Украины вышли донецкий "Шахтер", "Черноморец", "Полесье" и "Ворскла".