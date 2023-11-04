"Он действовал неправильно, но смог забить три гола": Роман Григорчук - о нападающем Черноморца

Первого ноября в рамках 1/4 матча Кубка Украины "Черноморец" победил "Зарю" со счетом 4:1. Три гола, которые помогли "Черноморцу" пройти дальше в кубке, забил Андрей Штогрин. Однако главному тренеру "Черноморца" не понравились действия нападающего.

Роман Григорчук для ютуб-канала "ПроФутбол Digital" рассказал, в чем заключается его недовольство: