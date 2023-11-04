"Навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола": Шахтер поблагодарил Луческу за его карьеру

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте обратился к своему бывшему тренеру Мирчи Луческу, который вчера завершил свою карьеру.

"ФК "Шахтер" благодарит Мирчи Луческу!

15 лет своей блестящей карьеры Мирча Луческу посвятил работе в украинском футболе. Именно здесь он добился наибольших успехов: выиграл 25 трофеев, став самым титулованным тренером в истории независимой Украины, 9 раз признавался тренером года. Огромный вклад Мирчи Луческу в развитие футбола в нашей стране невозможно переоценить. Его игровой стиль всегда считался одним из самых ярких в европейском футболе, а тренерские идеи и философия были ориентиром многих коллег. Румынский наставник воспитал многих талантливых игроков, некоторые из которых стали звездами украинского и мирового футбола.

Мирча Луческу сыграл выдающуюся роль в современной истории донецкого “Шахтера”, став олицетворением самой успешной эры клуба. В течение 12 сезонов он одержал вместе с командой множество невероятных побед и завоевал 22 трофея, среди которых 8 титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством "Шахтер" вышел на новый уровень, получив признание всей футбольной Европы.

Отдельного уважения заслуживает то, что после начала войны в Донбассе 2014 года и полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Мирча Луческу не покинул Украину, а продолжил работать, помогать всеми силами украинскому футболу и поддерживать украинцев.

Этими достижениями Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола и покидает Украину в статусе легенды.

Спасибо за все, Мистер!”, - говорится в обращении.