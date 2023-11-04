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Матч ЛНЗ - Колос начнется в 15:45

Премьер-лига
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Сегодня в рамках 13 тура УПЛ, проходит матч ЛНЗ против Колоса

Матч ЛНЗ - Колос начнется в 15:45

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня в рамках 13 тура УПЛ проходит матч "ЛНЗ" против "Колоса". Из-за того, что в 12:38 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, матч так и не начался.

Но в 15:19 начали проходить отбои воздушной тревоги на территории Украины, матч "ЛНЗ" - "Колос" все таки состоится, начало матча - в 15:45.

На данный момент "ЛНЗ" занимает 10 место в турнирной таблице, а их соперник "Колос" - восьмое.

Напомним, сайт UA Футбол проводит текстовую трансляцию матча.

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