Матч ЛНЗ - Колос начнется в 15:45

Сегодня в рамках 13 тура УПЛ проходит матч "ЛНЗ" против "Колоса". Из-за того, что в 12:38 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, матч так и не начался.

Но в 15:19 начали проходить отбои воздушной тревоги на территории Украины, матч "ЛНЗ" - "Колос" все таки состоится, начало матча - в 15:45.

На данный момент "ЛНЗ" занимает 10 место в турнирной таблице, а их соперник "Колос" - восьмое.

Напомним, сайт UA Футбол проводит текстовую трансляцию матча.