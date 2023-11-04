Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кожушко – лучший игрок Кривбасса в октябре
Борьба за это звание была безумна
Фото: fckryvbas.com
Болельщики "Кривбасса" определились с футболистом, который лучше всех себя проявил в октябре. Им стал полузащитник Олег Кожушко. На счету Олега в прошлом месяце - гол "Металлисту 1925" и дубль "Днепру-1".
Игрок на 1% опередил Даниила Бескоровайного, на 2% Ивана Дибанго и на 3% Дениса Кузика.
Сейчас "Кривбасс" является лидером УПЛ, имея 26 очков в 12 матчах. Ближайший преследователь - "Полесье" с 25 баллами.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн