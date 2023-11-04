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Кожушко – лучший игрок Кривбасса в октябре

Премьер-лига

Борьба за это звание была безумна

Кожушко – лучший игрок Кривбасса в октябре

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
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Болельщики "Кривбасса" определились с футболистом, который лучше всех себя проявил в октябре. Им стал полузащитник Олег Кожушко. На счету Олега в прошлом месяце - гол "Металлисту 1925" и дубль "Днепру-1".

Игрок на 1% опередил Даниила Бескоровайного, на 2% Ивана Дибанго и на 3% Дениса Кузика.

Сейчас "Кривбасс" является лидером УПЛ, имея 26 очков в 12 матчах. Ближайший преследователь - "Полесье" с 25 баллами.

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Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
Кривбас
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