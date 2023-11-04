Верес - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В неділю, 5-го листопада фанатів очікує битва аутсайдерів . На домашній арені "Авангард" рівненський "Верес" буде приймати луганську "Зорю".

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Матч обещает будет напряженным, так как разница в таблице между командами Лавриненко и Кривенцова составляет всего лишь два очка. Победа нужна как воздух обоим коллективам. Ровенский клуб идет без побед в чемпионате аж с 1-го сентября. А луганская команда в целом показывает очень нестабильные результаты.

Как говорят в футбольных кругах, поединок будет за шесть очков, так как победа даст "Вересу" покинуть зону прямого вылета, а "Заре" - зону переходных матчей.

Матч 13-го тура УПЛ между "Вересом" и "Зарей" состоится в воскресенье, 5-го ноября 2023-го года, в 17:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на клубном Youtube-канале ФК "Верес".

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>