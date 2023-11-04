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Олег Дулуб о ничье с Колосом: Мы расстроены

Премьер-лига

ЛНЗ пропустил с пенальти

Олег Дулуб о ничье с Колосом: Мы расстроены

fc-lnz.com

UA-Футбол
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Наставник "ЛНЗ" Олег Дулуб об игре 13-го тура УПЛ, в котором его коллектив сыграл вничью с "Колосом".

«Очень трудная игра за 6 очков. Мы огорчены, что не удалось победить. Одна ошибка в обороне и 1:1. Однако именно ЛНЗ был ближе к победе. Относительно травмы Калюжного еще не знаю степень ее тяжести. По-моему, повреждение незначительное. После его замены в эту зону вышел Олейник».

За "ЛНЗ" отличился Сергей Шестаков на 20 минуте. Ковалевцы сравняли счет на 79 минуте благодаря реализованному пенальти от Вадима Милько.

Команда из Черкасс сейчас на 13-м месте УПЛ с 13-ю очками. "Колос" – седьмой (17 очков).

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Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ
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