Олег Дулуб о ничье с Колосом: Мы расстроены

Наставник "ЛНЗ" Олег Дулуб об игре 13-го тура УПЛ, в котором его коллектив сыграл вничью с "Колосом".

«Очень трудная игра за 6 очков. Мы огорчены, что не удалось победить. Одна ошибка в обороне и 1:1. Однако именно ЛНЗ был ближе к победе. Относительно травмы Калюжного еще не знаю степень ее тяжести. По-моему, повреждение незначительное. После его замены в эту зону вышел Олейник».

За "ЛНЗ" отличился Сергей Шестаков на 20 минуте. Ковалевцы сравняли счет на 79 минуте благодаря реализованному пенальти от Вадима Милько.

Команда из Черкасс сейчас на 13-м месте УПЛ с 13-ю очками. "Колос" – седьмой (17 очков).