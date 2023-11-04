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Олег Дулуб о ничье с Колосом: Мы расстроены
ЛНЗ пропустил с пенальти
fc-lnz.com
Наставник "ЛНЗ" Олег Дулуб об игре 13-го тура УПЛ, в котором его коллектив сыграл вничью с "Колосом".
«Очень трудная игра за 6 очков. Мы огорчены, что не удалось победить. Одна ошибка в обороне и 1:1. Однако именно ЛНЗ был ближе к победе. Относительно травмы Калюжного еще не знаю степень ее тяжести. По-моему, повреждение незначительное. После его замены в эту зону вышел Олейник».
За "ЛНЗ" отличился Сергей Шестаков на 20 минуте. Ковалевцы сравняли счет на 79 минуте благодаря реализованному пенальти от Вадима Милько.
Команда из Черкасс сейчас на 13-м месте УПЛ с 13-ю очками. "Колос" – седьмой (17 очков).