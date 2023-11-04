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Вишняк: Во втором тайме играли на победу

Премьер-лига

Главный тренер Колоса поделился мыслями о ничейном матче

Вишняк: Во втором тайме играли на победу

Олександр Приходько, UA-Футбол

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Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк поделился мыслями о матче с "ЛНЗ", который закончился со счетом 1:1:

"Мягко говоря, поле было сложное для игры в футбол. На мой взгляд, обе команды создали достаточное количество моментов. Во втором тайме игра была раскованной, обе команды играли на победу.

Доволен игроками, которые вышли на замену. Они усилили игру. На мой взгляд, вышли игроки, которые могут делать разницу. Впрочем, не забывайте, что, например, Тотовицкий долго не играл в футбол. Я считаю, что мы во втором тайме играли на победу. С выходом игроков на замену это еще больше было заметно", - сказал Вишняк.

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Источник:
t.me
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