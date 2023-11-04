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Ничейный матч ЛНЗ и Колоса (1:1). Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Обе команды хотели победить, обе команды на победу не наиграли

Ничейный матч ЛНЗ и Колоса (1:1). Видео голов и обзор матча

Пресслужба ЛНЗ

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В единственном матче субботы 13-го тура УПЛ между собой встречались "середняки" чемпионата "ЛНЗ" и "Колос". Игра завершилась со счётом 1:1

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13-й тур УПЛ. Черкассы. "Черкассы-Арена"

ЛНЗ - "Колос" 1:1

Голы: Шестаков 20 - Милько 79

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Источник:
ЛНЗ
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