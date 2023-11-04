Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничейный матч ЛНЗ и Колоса (1:1). Видео голов и обзор матча
Обе команды хотели победить, обе команды на победу не наиграли
Пресслужба ЛНЗ
В единственном матче субботы 13-го тура УПЛ между собой встречались "середняки" чемпионата "ЛНЗ" и "Колос". Игра завершилась со счётом 1:1
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
13-й тур УПЛ. Черкассы. "Черкассы-Арена"
ЛНЗ - "Колос" 1:1
Голы: Шестаков 20 - Милько 79
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн