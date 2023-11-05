"Сегодня будет тяжелый матч": Павлюк - о матче Минай - Ворскла

Полузащитник "Ворсклы" Евгений Павлюк поделился своими мыслями перед сегодняшней игрой с "Минаем":

"Если сравнивать с прошлым сезоном, было очень тяжело с ними играть (с Минаем) на их поле. Тогда мы проиграли 0:2. Но после этого поражения мы выдали серию из пяти побед. Сегодня тоже будет тяжелый матч, еще и погодные условия будут неблагоприятные - передают дождь. Поэтому, предполагаю, что будет нелегко, но постараемся играть только на победу".

Также полузащитник прокомментировал, какое настроение у "Ворсклы":

"После победы оно всегда хорошее. Конечно, в каждой игре мы настраиваемся только на победу. Я вспоминаю, как в 1/8 финала мы выиграли у "Металлиста 1925", а перед тем у нас тоже была неприятная безвыигрышная серия. После этой победы мы поехали во Львов и выиграли у "Шахтера". Так что эта победа подняла нам дух и позволила достичь значительного успеха".

И полузащитник "Ворсклы" рассказал, насколько сложно ему давался переход из юношеского футбола во взрослый.

"В прошлом сезоне я также сыграл 17 матчей, только в одном матче меня поменяли. В общем, переход был не очень сложным, поскольку я постоянно тренировался с первой командой. А когда началась война, я перешел в первую команду, потому что мне уже нельзя было играть за U-19. В тренировочном процессе я адаптировался, а потом уже, когда дебютировал в прошлом сезоне с "Днепром-1", эта игра мне удалась и это был серьезный поштвох. Почувствовал поддержку, как со стороны партнеров, так и со стороны тренерского штаба. Теперь я стараюсь приносить пользу команде, стараюсь демонстрировать все свои лучшие качества в каждой игре".

Напомним, матч "Минай" - "Ворскла" состоится сегодня в 13:00.