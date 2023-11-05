Олегу Блохину – 71 год: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

5-го ноября исполняется 71 год обладателю Золотого мяча и лучшему бомбардиру в истории киевского "Динамо" Олегу Блохину.

По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.