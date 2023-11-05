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Олегу Блохину – 71 год: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Олегу Блохину – 71 год: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

facebook.com/AudiVIPOS

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

5-го ноября исполняется 71 год обладателю Золотого мяча и лучшему бомбардиру в истории киевского "Динамо" Олегу Блохину.

По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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Комментарии
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genpet (Николаев)
05.11.2023 в 11:38
Вітаю , Олега! Здоров'я, довгих літ життя кращому футболісту України ХХ століття!
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Комментарии 2
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genpet (Николаев)
05.11.2023 в 11:38
Вітаю , Олега! Здоров'я, довгих літ життя кращому футболісту України ХХ століття!
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.11.2023 в 10:12
Так футболістом Блохін був видатним... Як зараз бачу, як він після подачі кутового через себе і через Пільгуя забиває з дальнього кута воротарського у дальний кут воріт А Пільгуль тільки очима блимає М'яч з лівого кута поля, долітає до правого вратарського і потім потрапляє в лівий кут його воріт
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