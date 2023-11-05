Минай – Ворскла: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Минай" в прошлом чемпионате в одном из двух матчей уверенно победил "Ворсклу". В хронологически последнем. Удастся ли полтавчанам сегодня взять реванш?

Матч 13-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 5-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на Общественном и YouTube.

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УПЛ. Тринадцатый тур. 05.11.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Сергей Задиран

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