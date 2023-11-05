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Минай – Ворскла: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Минай - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Минай – Ворскла: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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"Минай" в прошлом чемпионате в одном из двух матчей уверенно победил "Ворсклу". В хронологически последнем. Удастся ли полтавчанам сегодня взять реванш?

Матч 13-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 5-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на Общественном и YouTube.

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УПЛ. Тринадцатый тур. 05.11.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Сергей Задиран

"Минай" 13:00 "Ворскла"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Общественное, Спорт 1

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