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Минай – Ворскла: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" в прошлом чемпионате в одном из двух матчей уверенно победил "Ворсклу". В хронологически последнем. Удастся ли полтавчанам сегодня взять реванш?
Матч 13-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 5-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на Общественном и YouTube.
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УПЛ. Тринадцатый тур. 05.11.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Сергей Задиран
"Минай" 13:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Общественное, Спорт 1