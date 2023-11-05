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Металлист 1925 – Черноморец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Металлист 1925 - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Металлист 1925 – Черноморец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
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"Черноморец" набрал очень быстрый темп. Команда, в частности, уже вышла в полуфинал Кубка Украины, стремится продолжить восхождение и в УПЛ.

Матч 13-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 5 ноября, в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO.

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"Металіст 1925" (Харків) – "Чорноморець" (Одеса)

VBET Ліга. 13-й тур

05 листопада, Київська область, Стадіон "Лівий Берег", 15.00.

Арбітр: Олександр Шандор (Львів)

Відеотрансляція: Megogo, Setanta Sports, Київстар ТВ, Воля TV, Vodafone TV

Текстова онлайн-трансляція: UA-Футбол

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Трансляція матчу Металіст 1925 - Чорноморець
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