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Металлист 1925 – Черноморец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Металлист 1925
"Черноморец" набрал очень быстрый темп. Команда, в частности, уже вышла в полуфинал Кубка Украины, стремится продолжить восхождение и в УПЛ.
Матч 13-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 5 ноября, в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO.
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"Металіст 1925" (Харків) – "Чорноморець" (Одеса)
VBET Ліга. 13-й тур
05 листопада, Київська область, Стадіон "Лівий Берег", 15.00.
Арбітр: Олександр Шандор (Львів)
Відеотрансляція: Megogo, Setanta Sports, Київстар ТВ, Воля TV, Vodafone TV
Текстова онлайн-трансляція: UA-Футбол