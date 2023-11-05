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Верес - Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Верес - Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
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"Верес" очень плохо проводит стартовый отрезок сезона. Но "Заря" – ненамного дальше убежала. В 13-м туре кризисные команды сыграют между собой.

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Матч 13-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 5 ноября, в 17:00. Смотреть можно на YouTube.

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

5.11.2023. Ровно, "Авангард"

Арбитр: Резников Денис

"Верес" 17:00 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: клубний Youtube-канал ФК "Верес"

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