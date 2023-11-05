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Йожеф Сабо: Назначение Шовковского было ожидаемым

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Йожеф Сабо - о ситуации в Динамо

Йожеф Сабо: Назначение Шовковского было ожидаемым

dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
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Бывший тренер "Динамо Киев" Йожеф Сабо прокомментировал ситуацию в "Динамо":

"Назначение Шовковского было ожидаемо. Других кандидатов пока нет. У "Динамо" сейчас не самая лучшая ситуация, многие игроки распродали, осталась неподготовленная молодежь.
У Шовковского свое видение тренировочного процесса и основного состава, мне кажется, он будет грамотно использовать потенциал игроков".

Подытожил Йожеф Сабо тем, что футбол изменился:

"Кто сейчас идет в обводку, когда получает пас? Никто. В Англии и двое идут в обводку в завершающей стадии. У нас нет ничего. Игроки ходят, словно сейчас уснуть и часто делают бессмысленные подкаты. Мы разучились бить по воротам".

Напомним, Йожеф Сабо пять раз возглавлял киевское "Динамо", дважды являлся наставником сборной Украины.

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Источник:
1927.kiev
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