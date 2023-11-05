Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йожеф Сабо: Назначение Шовковского было ожидаемым
Йожеф Сабо - о ситуации в Динамо
dynamo.kiev.ua
Бывший тренер "Динамо Киев" Йожеф Сабо прокомментировал ситуацию в "Динамо":
"Назначение Шовковского было ожидаемо. Других кандидатов пока нет. У "Динамо" сейчас не самая лучшая ситуация, многие игроки распродали, осталась неподготовленная молодежь.
У Шовковского свое видение тренировочного процесса и основного состава, мне кажется, он будет грамотно использовать потенциал игроков".
Подытожил Йожеф Сабо тем, что футбол изменился:
"Кто сейчас идет в обводку, когда получает пас? Никто. В Англии и двое идут в обводку в завершающей стадии. У нас нет ничего. Игроки ходят, словно сейчас уснуть и часто делают бессмысленные подкаты. Мы разучились бить по воротам".
Напомним, Йожеф Сабо пять раз возглавлял киевское "Динамо", дважды являлся наставником сборной Украины.