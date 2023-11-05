Йожеф Сабо: Назначение Шовковского было ожидаемым

Бывший тренер "Динамо Киев" Йожеф Сабо прокомментировал ситуацию в "Динамо":

"Назначение Шовковского было ожидаемо. Других кандидатов пока нет. У "Динамо" сейчас не самая лучшая ситуация, многие игроки распродали, осталась неподготовленная молодежь. У Шовковского свое видение тренировочного процесса и основного состава, мне кажется, он будет грамотно использовать потенциал игроков".

Подытожил Йожеф Сабо тем, что футбол изменился:

"Кто сейчас идет в обводку, когда получает пас? Никто. В Англии и двое идут в обводку в завершающей стадии. У нас нет ничего. Игроки ходят, словно сейчас уснуть и часто делают бессмысленные подкаты. Мы разучились бить по воротам".