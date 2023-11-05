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Простой план Динамо, первые шаги Шахтера Пушича, везение Барсы и выпадение Зинченко из основы Арсенала? Обзор топ-матчей уик-энда
Аудиомнение #235
Фото: 1) Алина Ерофеева, UA-Футбол; 2-4) Getty Images
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От украинского Классического мало что осталось. Теперь еще и Луческу ушел. Правда, непонятно, из "Динамо" или вообще из футбола. Ментальные слабости "Боруссии Д", бессилие "Барселоны" в атаке и спасения Тер Штегена, фантомный гол "Ньюкасла" в ворота "Арсенала", игровое время Александра Зинченко – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
02:01 – "Динамо" – "Шахтер" (0:1) + уход Луческу;
06:28 – "Боруссия Д" – "Бавария" (0:4);
11:38 – "Ньюкасл" – "Арсенал" (1:0) + игровое время Зинченко;
15:10 – "Реал Сосьедад" – "Барселона" (0:1);
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