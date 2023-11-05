Битва лидеров. Тренер-аналитик Полесья прокомментировал, чего ожидать от матча с Кривбассом

Завтра в рамках 13 тура УПЛ встретятся команды, которые занимают самые высокие места в турнирной таблице. "Полесье" второе место - "Кривбасс" первое. Тренер-аналитик житомирского "Полесье" прокомментировал что ожидать от предстоящего матча:

"Кривбасс" - это достаточно сбалансированная команда во всех линиях. Они уже не первый год вместе, достаточно сыгранные футболисты. Это команда с характером. "Кривбасс" имеет достаточно высокого уровня футболистов. Если брать защиту - это Даниил Бескоровайный, за счет своих физических качеств, Кожушко - быстрый. Думаю, эти два игрока ведут игру. Считаю, будет очень интересная игра".