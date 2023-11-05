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Битва лидеров. Тренер-аналитик Полесья прокомментировал, чего ожидать от матча с Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Сергей Пинчук о предстоящем матче с Кривбассом

Битва лидеров. Тренер-аналитик Полесья прокомментировал, чего ожидать от матча с Кривбассом

ФК Полісся

UA-Футбол
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Завтра в рамках 13 тура УПЛ встретятся команды, которые занимают самые высокие места в турнирной таблице. "Полесье" второе место - "Кривбасс" первое. Тренер-аналитик житомирского "Полесье" прокомментировал что ожидать от предстоящего матча:

"Кривбасс" - это достаточно сбалансированная команда во всех линиях. Они уже не первый год вместе, достаточно сыгранные футболисты. Это команда с характером. "Кривбасс" имеет достаточно высокого уровня футболистов. Если брать защиту - это Даниил Бескоровайный, за счет своих физических качеств, Кожушко - быстрый. Думаю, эти два игрока ведут игру. Считаю, будет очень интересная игра".

Напомним, 2 ноября "Полесье" по пенальти обыграло "Александрию" 4:3 и вышло в 1/2 кубка Украины.

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Источник:
ФК Полісся
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
05.11.2023 в 14:24
Старі карпатівські граблі. Мали б не помічати нікого в перші лізі, а в підсумку будуть мати проблеми до останнього
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Комментарии 1
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xo66it (Оболонський Рейх)
05.11.2023 в 14:24
Старі карпатівські граблі. Мали б не помічати нікого в перші лізі, а в підсумку будуть мати проблеми до останнього
Ответить
0
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