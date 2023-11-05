УПЛ. Минай - Ворскла 0:0. Похлюпали

Приехала ли "Ворскла" брать реванш за поражение 0:2 здесь во втором круге предыдущего чемпионата? "Ворскла" просто приехала за очками, ведь ей нужно подтягивать свое турнирное положение и соответствовать статусу полуфиналиста Кубка Украины. Тем более в борьбе с аутсайдером, еще ни разу в этом футбольном году не выигрывавшим. С другой стороны, "Минай" – это как раненый зверь, которому точно нечего терять. Все, что остается закарпатцам – драться за очки из последних сил.

Они и дрались. В первом тайме не проигрывали "Ворскле" территорию, не уступали в скорости. А по количеству опасных моментов, возможно, даже имели преимущество. По крайней мере, было два или три прострела, которые "разрезали" владения Исенко, но не находили адресата. Если бы кто-то успевал подставить ногу, была бы логическая точка, а так…

А так приходилось полагаться на дальние удары, которым не хватало точности. И Твердохлеб, и Немчанинов пробивали из-за пределов штрафной площади с левого края, но оба не попали. В другом эпизоде, когда мяч попал в рамку, очень уверенно сыграл Исенко. Стоящая на газоне вода не мешала выполнять свою работу.

Не мешала она и Бандуре, который справился с ударами Юрченко и Степанюка. Атаки "Ворсклы" отличались от минайских тем, что чаще развивались непосредственно в штрафной площади. Было опасно, когда Фелипе открывался на передачу, но "Минай" отзащищался.

Второй тайм хозяева начали с момента имени Ралюченко. Он бил очень изобретательно, но Исенко вытащил из-под перекладины. Затем вратарь справился и с атакой вторым темпом. Но и "Ворскла" пыталась отвечать, насколько позволяло поле. В частности, был удар Степанюка, который Бандура контролировал взглядом, потому что мяч полетел мимо.

Что касается поля, то оно не давало разбежаться. Газон превратился в болото. Это еще удивительно, как в таких условиях вообще возникали моменты. Снова активизировался Степанюк, который на этот раз еще ближе подошел к цели - штанга.

В конце концов все мог решить один эпизод, когда при защите собственных ворот защитник "Миная" потерял координацию и сыграл рукой в мяч. Сыграл так откровенно, что арбитрам тяжело было не назначить пенальти. Степанюк разбежался… и дал мимо рамки.

"Ворскла" не просто не вышла вперед, а осталась на последних минутах в меньшинстве из-за удаления Скляра. В таких условиях уже "Минай" мечтал о победе, однако реализовать эту мечту было сложно. Потому сухая ничья на мокром поле.

Типичный осенний футбол.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. Тринадцатый тур. 05.11.2023

Минай. "Минай Арена"

Арбитр в поле – Сергей Задиран

"Минай" – "Ворскла" 0:0

"Минай": Бандура (к) - Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Солдат - Петько, Ралюченко (Панасенко 74) - Гуничев (Гечев 64), Твердохлеб, Одарюк - Вишневский (Демиденко 78)

"Ворскла": Исенко - Крупский, Чеснаков (Хрипчук 50), Павлюк, Пердута (к) - Челядин (Рамирес 90+1), Скляр - Фелипе, Юрченко (Сантана 90+1), Кане - Степанюк

Предупреждения: Одарюк 34, Панасенко 79, Немчанинов 90, Гечев 90+5 – Челядин 13, Крупский 90+5, Исенко 90+6

Удаление: Скляр 89 (прямая красная)

Нереализованный пенальти: Степанюк 90+1 (мимо ворот)