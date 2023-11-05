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Изображая жертву. Металлист 1925 - Черноморец 2:1
Черноморец удачно начал, но затем все пошло наперекосяк
metalist1925.com
"Черноморец" приехал в гости к "Металлисту 1925" на "Левый Берег" Киева в качестве фаворита, пусть даже и условного. Но при этом одесситы сыграли в среду кубковый матч против "Зари", в то время как харьковчане планомерно готовились к матчу чемпионата.
Повреждение Салюка, из-за которого он был заменен в самой концовке матча с луганчанами, оказалось несерьезным – защитник занял свое законное место в центре обороны. В целом же, состав "моряков" оказался стабильным и прогнозируемым.
У харьковчан основная потеря – отсутствие Габелка в центре поля. Также не успел полностью восстановиться, но попал в запас Борячук. Но при этом вышла вполне прогнозируемая группа атаки с Сидорчуком на острие и поддержкой Андрея Ткачука и Юсова с флангов.
Команды начали в равном темпе и в равных условиях. Харьковчане на старте были даже более настойчивыми – активничал Юсов, который за первые 10 минут пару раз успел пробить после смещения с фланга, правда, не очень опасно.
Впрочем, постепенно гости игру не только выровняли, но и перехватили инициативу. В первом тайме "моряки" выглядели лучше. Не намного, без своей традиционной веселой игры в атаке, но с натиском и попытками обострить.
В итоге на 20-й минуте Шпорн навесил с фланга, Фарина ошибся, продлив головой дальше, чем и воспользовался Штогрин, вколотив головой в сетку.
1:0, все хорошо для ЧО, стабильная игра до конца тайма без контригры у харьковчан. Так должно было быть, но в концовке тайма вдруг заработал вторую желтую Йеде. И вопрос не ко второй карточке за прямую ногу, а к первой, которую Шандор выписал за симуляцию. Еще на 9-й минуте Самсон очень уж красиво падал в штрафной, оказавшись между двумя защитниками. Борьба там была, да и контакт был, но Шандор проявил принципиальность и выписал нигерийцу карточку, пояснив, что нырять было не обязательно.
Второй тайм оказался предсказуемым. "Металлист 1925" прогнозируемо атаковал. Причем, не сказать что очень уж опасно. "Черноморец" оборонялся, и делал это до поры до времени вполне успешно.
Но, игра в меньшинстве всегда почти однообразна.
Казалось, простейшие вещи принесли харьковчанам результат. Вышедший в перерыве на замену Борячук вклинился между защитниками и головой завершил навес Безуглого. 1:1.
78-я минута. Ари Маура, также вышедший на замену, протянул, не встретил сопротивления (ау опорникам) и метров с 22-х дал под штангу. Зашло тютелька в тютельку.
2:1, не имея много моментов, харьковчане реализовали свое численное преимущество.
Замены тренерского дуэта харьковчан сыграли, в то время ка Григорчук сделал первую, играя в меньшинстве, только на 81-й минуте, уже проигрывая.
Болельщики "моряков" часто за это пеняют Роману Иосифовичу. Что с заменами он тянет до последнего. Иногда, когда нужно сохранять игру, такая тактика работает. Но не сегодня.
"Металлист 1925" сделал победу во втором тайме благодаря реализации, удалению Йеде и заменам.
"Черноморец" после перерыва пытался "изображать жертву", стараясь дотянуть результат из того что есть. Возможно, в других матчах это бы и получилось, но не сегодня.
13-й тур УПЛ, сезон 2023/24
05 ноября, Киевская область, стадион "Левый Берег"
Судья: Александр Шандор (Львов)
"Металлист 1925" (Харьков) – "Черноморец" (Одесса) 2:1
Голы: Борячук (52), Ари Моура (78) - Штогрин (20)
Предупреждения: Сидоров, Чирук - Йеде, Путря
Удаление: Йеде (40, вторая желтая)
"Металлист 1925": Мозиль, Безуглый, Ткачук, Курило, Фарина, Мартынюк, Ременюк (Ари Моура, 46), Вачиберадзе (Борячук, 46), Ткачук, Юсов (Дмитренко, 72), Сидоров (Чирук, 83)
"Черноморец": Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Кузык (Дада, 80), Шпорн (Хадида, 85), Штогрин, Бадибанга, Йеде
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