Изображая жертву. Металлист 1925 - Черноморец 2:1

"Черноморец" приехал в гости к "Металлисту 1925" на "Левый Берег" Киева в качестве фаворита, пусть даже и условного. Но при этом одесситы сыграли в среду кубковый матч против "Зари", в то время как харьковчане планомерно готовились к матчу чемпионата.

Повреждение Салюка, из-за которого он был заменен в самой концовке матча с луганчанами, оказалось несерьезным – защитник занял свое законное место в центре обороны. В целом же, состав "моряков" оказался стабильным и прогнозируемым.

У харьковчан основная потеря – отсутствие Габелка в центре поля. Также не успел полностью восстановиться, но попал в запас Борячук. Но при этом вышла вполне прогнозируемая группа атаки с Сидорчуком на острие и поддержкой Андрея Ткачука и Юсова с флангов.

Команды начали в равном темпе и в равных условиях. Харьковчане на старте были даже более настойчивыми – активничал Юсов, который за первые 10 минут пару раз успел пробить после смещения с фланга, правда, не очень опасно.

Впрочем, постепенно гости игру не только выровняли, но и перехватили инициативу. В первом тайме "моряки" выглядели лучше. Не намного, без своей традиционной веселой игры в атаке, но с натиском и попытками обострить.

В итоге на 20-й минуте Шпорн навесил с фланга, Фарина ошибся, продлив головой дальше, чем и воспользовался Штогрин, вколотив головой в сетку.

1:0, все хорошо для ЧО, стабильная игра до конца тайма без контригры у харьковчан. Так должно было быть, но в концовке тайма вдруг заработал вторую желтую Йеде. И вопрос не ко второй карточке за прямую ногу, а к первой, которую Шандор выписал за симуляцию. Еще на 9-й минуте Самсон очень уж красиво падал в штрафной, оказавшись между двумя защитниками. Борьба там была, да и контакт был, но Шандор проявил принципиальность и выписал нигерийцу карточку, пояснив, что нырять было не обязательно.

Второй тайм оказался предсказуемым. "Металлист 1925" прогнозируемо атаковал. Причем, не сказать что очень уж опасно. "Черноморец" оборонялся, и делал это до поры до времени вполне успешно.

Но, игра в меньшинстве всегда почти однообразна.

Казалось, простейшие вещи принесли харьковчанам результат. Вышедший в перерыве на замену Борячук вклинился между защитниками и головой завершил навес Безуглого. 1:1.

78-я минута. Ари Маура, также вышедший на замену, протянул, не встретил сопротивления (ау опорникам) и метров с 22-х дал под штангу. Зашло тютелька в тютельку.

2:1, не имея много моментов, харьковчане реализовали свое численное преимущество.

Замены тренерского дуэта харьковчан сыграли, в то время ка Григорчук сделал первую, играя в меньшинстве, только на 81-й минуте, уже проигрывая.

Болельщики "моряков" часто за это пеняют Роману Иосифовичу. Что с заменами он тянет до последнего. Иногда, когда нужно сохранять игру, такая тактика работает. Но не сегодня.

"Металлист 1925" сделал победу во втором тайме благодаря реализации, удалению Йеде и заменам.

"Черноморец" после перерыва пытался "изображать жертву", стараясь дотянуть результат из того что есть. Возможно, в других матчах это бы и получилось, но не сегодня.

13-й тур УПЛ, сезон 2023/24

05 ноября, Киевская область, стадион "Левый Берег"

Судья: Александр Шандор (Львов)

"Металлист 1925" (Харьков) – "Черноморец" (Одесса) 2:1

Голы: Борячук (52), Ари Моура (78) - Штогрин (20)

Предупреждения: Сидоров, Чирук - Йеде, Путря

Удаление: Йеде (40, вторая желтая)

"Металлист 1925": Мозиль, Безуглый, Ткачук, Курило, Фарина, Мартынюк, Ременюк (Ари Моура, 46), Вачиберадзе (Борячук, 46), Ткачук, Юсов (Дмитренко, 72), Сидоров (Чирук, 83)

"Черноморец": Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Кузык (Дада, 80), Шпорн (Хадида, 85), Штогрин, Бадибанга, Йеде