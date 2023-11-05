Минай и Ворскла перед матчем почтили память погибших из 128 бригады

"Минай" и "Ворскла" сейчас проводят очный матч в пригороде Ужгорода. Перед этим поединком команды почтили память павших защитников Украины.

Вчера стало известно о трагедии, случившейся с воинами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Во время награждения россияне атаковали место скопления людей ракетой "Искандер-М".

Фото: UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Министр обороны Рустам Умеров заявил, что в настоящее время уже поручено проведение расследования данного инцидента.