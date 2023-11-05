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Минай и Ворскла перед матчем почтили память погибших из 128 бригады

Премьер-лига
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Вечная память Героям

Минай и Ворскла перед матчем почтили память погибших из 128 бригады

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською
Новина українською

"Минай" и "Ворскла" сейчас проводят очный матч в пригороде Ужгорода. Перед этим поединком команды почтили память павших защитников Украины.

Вчера стало известно о трагедии, случившейся с воинами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Во время награждения россияне атаковали место скопления людей ракетой "Искандер-М".

Минай и Ворскла перед матчем почтили память погибших из 128 бригады - изображение 1
Минай и Ворскла перед матчем почтили память погибших из 128 бригады - изображение 2
Фото: UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Министр обороны Рустам Умеров заявил, что в настоящее время уже поручено проведение расследования данного инцидента.

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