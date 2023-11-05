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Минай и Ворскла перед матчем почтили память погибших из 128 бригады
Вечная память Героям
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
"Минай" и "Ворскла" сейчас проводят очный матч в пригороде Ужгорода. Перед этим поединком команды почтили память павших защитников Украины.
Вчера стало известно о трагедии, случившейся с воинами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Во время награждения россияне атаковали место скопления людей ракетой "Искандер-М".
Министр обороны Рустам Умеров заявил, что в настоящее время уже поручено проведение расследования данного инцидента.