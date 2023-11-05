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Как на рыбалке. Минай - Ворскла 0:0. Видеообзор матча
Минай - Ворскла ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Команды в рамках 13-го тура, где "Минай" принимал "Ворсклу", не выявили сильнейшего. Погода внесла свои коррективы и коллективы вынуждены были выступать на воде.
Гости не побеждают пять игр подряд, хозяева поля в этом сезоне вообще не побеждали. "Минай" занимает последнюю строчку с 6-ю баллами, полтавчане - девятые, у них 15 очков.
УПЛ. Тринадцатый тур. 05.11.2023
Минай. "Минай Арена"
Арбитр в поле - Сергей Задиран
"Минай" - "Ворскла" 0:0