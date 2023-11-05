Как на рыбалке. Минай - Ворскла 0:0. Видеообзор матча

Команды в рамках 13-го тура, где "Минай" принимал "Ворсклу", не выявили сильнейшего. Погода внесла свои коррективы и коллективы вынуждены были выступать на воде.

Гости не побеждают пять игр подряд, хозяева поля в этом сезоне вообще не побеждали. "Минай" занимает последнюю строчку с 6-ю баллами, полтавчане - девятые, у них 15 очков.

УПЛ. Тринадцатый тур. 05.11.2023

Минай. "Минай Арена"

Арбитр в поле - Сергей Задиран

"Минай" - "Ворскла" 0:0