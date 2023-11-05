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УПЛ. Верес - Заря 2:2. Дождь из голов под ливень на поле
Ровенская команда создала два гола из ничего
Фото: УПЛ
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
13-й тур УПЛ сезона 2023/24
5.11.2023. Ровно, "Авангард"
"Верес" - "Заря" 2:2
Голы: Вовченко 43, Близниченко 89 - Нагнойный 36, Яцык 62
"Верес": Когут - Балан, Кучеренко (Близниченко 71), Курко, Вовченко - Сезар, Кухарук - Шестаков (Годя 87), Яго (Кучеров 71), С. Шарай (Ковалюк 76) - Марусич (Гайдучик 76).
Запасные: Паст, Коркодим, Близниченко, Годя, Клец, Ковалюк, Кучеров, Савчук, Гакман, Гайдучик, Свитюха.
Главный тренер: Сергей Лавриненко.
"Заря": Сапутин - Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын - Яцык - Кирюханцев, Нагнойный, Мичин, Горбач - Герреро.
Запасные: Турбаевский, Боль, Дрышлюк, Венделл, Алефиренко, Волошин, Чурко, Мишнев, Бугай, Антюх.
Главный тренер: Валерий Кривенцов.
Арбитр: Денис Резников (Каменское, Украина).
Предупреждения: Кухарук 21, Вовченко 29, Кирюханцев 29, Близниченко 90