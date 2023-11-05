Луческу о Ярмоленко: Он был единственным опытным игроком, который мог нести идеи тренера на поле

Экс-наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о проблемах на футбольном поле, которые постигли команду. Одна из них - это потеря лидера команды Андрея Ярмоленко:

"К сожалению, Ярмоленко получил травму и ему пришлось перенести операцию в Барселоне. Он выбыл на четыре месяца. Андрей был единственным опытным игроком, который мог нести идеи тренера на поле. Без такого футболиста очень трудно управлять командой. Чем больше таких игроков на поле, тем лучше."

Также 78-летний тренер рассказал, почему в последних матчах не удалось получить нужный результат: