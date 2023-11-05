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Луческу о Ярмоленко: Он был единственным опытным игроком, который мог нести идеи тренера на поле
Экс-наставник Динамо о проблемах в игре
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о проблемах на футбольном поле, которые постигли команду. Одна из них - это потеря лидера команды Андрея Ярмоленко:
"К сожалению, Ярмоленко получил травму и ему пришлось перенести операцию в Барселоне. Он выбыл на четыре месяца. Андрей был единственным опытным игроком, который мог нести идеи тренера на поле. Без такого футболиста очень трудно управлять командой. Чем больше таких игроков на поле, тем лучше."
Также 78-летний тренер рассказал, почему в последних матчах не удалось получить нужный результат:
"Это была деликатная ситуация. Месяц назад мы имели 6 очков форы против "Шахтера" и шли прямо к чемпионству. Почти в каждом матче у нас удаляли одного игрока. В последние несколько минут мы пропустили два глупых гола. "Динамо" имеет очень молодую защиту. Это нормально.
Мы проиграли три игры подряд. В этих условиях я взял на себя всю ответственность и сказал, что это нормально. Тренер всегда отвечает за результат. Пусть я буду тем, кто уйдет в отставку и в каком-то смысле спасет команду", - заявил Луческу.