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Григорчук: Не могу согласиться с двумя желтыми Иеде

Премьер-лига

Черноморец с 40-й минуты играл в меньшинстве

Григорчук: Не могу согласиться с двумя желтыми Иеде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
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Главный тренер "Черноморца" прокомментировал игру своей команды с "Металлистом 1925 года". Одесситы проиграли 2:1 на выезде.

Две желтые Иеды, с которыми я не могу согласиться. Когда мы играли в меньшинстве, то "Металлист 1925" в одиннадцати был сильнее нас. После удаления Иеде пришлось менять план на игру, потому что мы понимали, что в меньшинстве будет уже другая игра. Целый ряд вещей в построении игры нужно менять, и это непросто. Сегодня у меня совершенно испорчено настроение. Мы играли хуже, но мы были в меньшинстве. Причина как раз в изъятии, а не в том, что нам не хватило сил.

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Источник:
УПЛ ТБ
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