Григорчук: Не могу согласиться с двумя желтыми Иеде

Главный тренер "Черноморца" прокомментировал игру своей команды с "Металлистом 1925 года". Одесситы проиграли 2:1 на выезде.

Две желтые Иеды, с которыми я не могу согласиться. Когда мы играли в меньшинстве, то "Металлист 1925" в одиннадцати был сильнее нас. После удаления Иеде пришлось менять план на игру, потому что мы понимали, что в меньшинстве будет уже другая игра. Целый ряд вещей в построении игры нужно менять, и это непросто. Сегодня у меня совершенно испорчено настроение. Мы играли хуже, но мы были в меньшинстве. Причина как раз в изъятии, а не в том, что нам не хватило сил.