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Голодюк: Ребята заслужили победу, но нам сегодня повезло
Тренер Металлиста 1925 поделился мыслями относительно победы над Черноморцем
metalist1925.com
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк поделился мыслями относительно
"Эмоций пока нет, надо все проанализировать с холодной головой. Ребята заслужили победу своим трудом, но нельзя отбрасывать и тот факт, что нам сегодня повезло. Насыщенную оборону всегда трудно преодолевать. Впрочем, ребята молодцы.
Пропущенный гол - это и отсутствие концентрации, и небольшой рикошет там был и мастерство игроков Черноморца. Это не первый гол одесситов в таком стиле.
Выход Моуры и Борячука в перерыве - это наша необходимость нагнетать впереди. Так случилось, что они и отличились. Мы за них очень рады".
Харьковский клуб сейчас занимает 9-ю строчку в чемпионате с 15-ю баллами. Одесситы идут 6-ми, у них 19 очков.