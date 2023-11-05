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Голодюк: Ребята заслужили победу, но нам сегодня повезло

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Металлиста 1925 поделился мыслями относительно победы над Черноморцем

Голодюк: Ребята заслужили победу, но нам сегодня повезло

metalist1925.com

Новина українською
Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк поделился мыслями относительно победы над Черноморцем в матче 13-го тура со счетом 2:1:

"Эмоций пока нет, надо все проанализировать с холодной головой. Ребята заслужили победу своим трудом, но нельзя отбрасывать и тот факт, что нам сегодня повезло. Насыщенную оборону всегда трудно преодолевать. Впрочем, ребята молодцы.

Пропущенный гол - это и отсутствие концентрации, и небольшой рикошет там был и мастерство игроков Черноморца. Это не первый гол одесситов в таком стиле.

Выход Моуры и Борячука в перерыве - это наша необходимость нагнетать впереди. Так случилось, что они и отличились. Мы за них очень рады".

Харьковский клуб сейчас занимает 9-ю строчку в чемпионате с 15-ю баллами. Одесситы идут 6-ми, у них 19 очков.

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Источник:
t.me
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