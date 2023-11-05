Голодюк: Ребята заслужили победу, но нам сегодня повезло

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк поделился мыслями относительно победы над Черноморцем в матче 13-го тура со счетом 2:1:

"Эмоций пока нет, надо все проанализировать с холодной головой. Ребята заслужили победу своим трудом, но нельзя отбрасывать и тот факт, что нам сегодня повезло. Насыщенную оборону всегда трудно преодолевать. Впрочем, ребята молодцы.

Пропущенный гол - это и отсутствие концентрации, и небольшой рикошет там был и мастерство игроков Черноморца. Это не первый гол одесситов в таком стиле.

Выход Моуры и Борячука в перерыве - это наша необходимость нагнетать впереди. Так случилось, что они и отличились. Мы за них очень рады".