Удаление, которое изменило игру. Металлист 1925 - Черноморец 2:1. Видеообзор матча

В рамках 13-го тура УПЛ харьковчане обыграли одесситов со счетом 2:1. Гости вышли вперед на 20-й минуте, но на 40-й футболист "Черноморца" Иеде получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Все же в большинстве номинальным хозяевам удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу.

"Металлист 1925" сейчас занимает 9-ю строчку в чемпионате с 15-ю баллами. Одесситы идут 6-ми, у них 19 очков.