Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удаление, которое изменило игру. Металлист 1925 - Черноморец 2:1. Видеообзор матча
Металлист 1925 - Черноморец ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"
В рамках 13-го тура УПЛ харьковчане обыграли одесситов со счетом 2:1. Гости вышли вперед на 20-й минуте, но на 40-й футболист "Черноморца" Иеде получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Все же в большинстве номинальным хозяевам удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу.
"Металлист 1925" сейчас занимает 9-ю строчку в чемпионате с 15-ю баллами. Одесситы идут 6-ми, у них 19 очков.
13-й тур УПЛ, сезон 2023/24
05 ноября, Киевская область, стадион "Левый Берег"
Судья: Александр Шандор (Львов)
Голы: Борячук (52), Ари Моура (78) - Штогрин (20)
Удаление: Иеде (40, вторая желтая)