Виктор Скрипник: Меня радует, что мы сыграли на ноль

Главный тренер "Ворсклы" после матча поделился мыслями о ничьей с Минаем. Наставник рассказал об огорчении не забитого пенальти и справедливости красной карточки:

"Обидно, что мы не забили одиннадцатиметровый, и в первом тайме были у нас неплохие моменты. Не знаю, что помешало Степанюку забить с отметки. Такое случается в футболе, что на последних секундах не забиваешь одиннадцатиметровый. Вообще в команде первым пенальтистом является Скляр, но его удалили. Второй номер - Степанюк, поэтому он и ушел. Третий - Юрченко, его уже на поле было. Где-то и я есть в том списке. Относительно красной карточки Скляра, я согласен с этим решением без вопросов."

Также коуч полтавского клуба отметил о сухом поединке и мокром поле: