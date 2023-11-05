Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Скрипник: Меня радует, что мы сыграли на ноль
Главный тренер Ворсклы о ничьей с Минаем
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Главный тренер "Ворсклы" после матча поделился мыслями о ничьей с Минаем. Наставник рассказал об огорчении не забитого пенальти и справедливости красной карточки:
"Обидно, что мы не забили одиннадцатиметровый, и в первом тайме были у нас неплохие моменты. Не знаю, что помешало Степанюку забить с отметки. Такое случается в футболе, что на последних секундах не забиваешь одиннадцатиметровый. Вообще в команде первым пенальтистом является Скляр, но его удалили. Второй номер - Степанюк, поэтому он и ушел. Третий - Юрченко, его уже на поле было. Где-то и я есть в том списке. Относительно красной карточки Скляра, я согласен с этим решением без вопросов."
Также коуч полтавского клуба отметил о сухом поединке и мокром поле:
Меня радует, что мы сыграли на ноль. Мы больше всех пропускаем в этом чемпионате. Поэтому вторая подряд игра на ноль - это достижение, прогресс. Впрочем, прежде всего поблагодарю ребят. У нас плотный календарь, но мы дали бой. В прошлом году мы здесь проиграли 0:2 по всем статьям. Сегодня настраивались на эту игру. Дождь, состояние поля - это, наверное, не очень для футбола".