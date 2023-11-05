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Виктор Скрипник: Меня радует, что мы сыграли на ноль

Премьер-лига
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Главный тренер Ворсклы о ничьей с Минаем

Виктор Скрипник: Меня радует, что мы сыграли на ноль

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

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Главный тренер "Ворсклы" после матча поделился мыслями о ничьей с Минаем. Наставник рассказал об огорчении не забитого пенальти и справедливости красной карточки:

"Обидно, что мы не забили одиннадцатиметровый, и в первом тайме были у нас неплохие моменты. Не знаю, что помешало Степанюку забить с отметки. Такое случается в футболе, что на последних секундах не забиваешь одиннадцатиметровый. Вообще в команде первым пенальтистом является Скляр, но его удалили. Второй номер - Степанюк, поэтому он и ушел. Третий - Юрченко, его уже на поле было. Где-то и я есть в том списке. Относительно красной карточки Скляра, я согласен с этим решением без вопросов."

Также коуч полтавского клуба отметил о сухом поединке и мокром поле:

Меня радует, что мы сыграли на ноль. Мы больше всех пропускаем в этом чемпионате. Поэтому вторая подряд игра на ноль - это достижение, прогресс. Впрочем, прежде всего поблагодарю ребят. У нас плотный календарь, но мы дали бой. В прошлом году мы здесь проиграли 0:2 по всем статьям. Сегодня настраивались на эту игру. Дождь, состояние поля - это, наверное, не очень для футбола".

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Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник
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Источник:
t.me
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