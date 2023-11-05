Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 6-го ноября "Днепр-1" и "Александрия" очным поединком закроют 13-й тур УПЛ. Матч состоится на "Днепр-Арене".

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Подопечные Юрия Максимова набрали отличную форму и только один раз проиграли при новом тренере. А команда Руслана Ротаня идет без побед аж с 5-го августа.

Свои последние матчи коллективы провели против львовского "Руха". Днепряне на классе обыграли в гостях "львов" - 2:0. В свою очередь "горожане" с командой Пономарева расписали безыдейную нулевую ничью.

Матч 13-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Александрией" состоится в понедельник, 6-го ноября 2023-го года, в 17:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Униане.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Олександрія Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>