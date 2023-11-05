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Много голов в дождь. Верес - Заря 2:2. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

То, что все так любят

Много голов в дождь. Верес - Заря 2:2. Видеообзор матча

Фото - НК Верес

UA-Футбол
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В заключительном субботнем матче 13-го тура УПЛ "Верес" и "Заря" разыграли в Ровно под дождем яркую ничью.

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

5.11.2023. Ровно, "Авангард"

"Верес" - "Заря" 2:2

Голы: Вовченко 43, Близниченко 89 - Нагнойный 36, Яцик 62

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Источник:
VERES TV
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