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Много голов в дождь. Верес - Заря 2:2. Видеообзор матча
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Фото - НК Верес
В заключительном субботнем матче 13-го тура УПЛ "Верес" и "Заря" разыграли в Ровно под дождем яркую ничью.
13-й тур УПЛ сезона 2023/24
5.11.2023. Ровно, "Авангард"
"Верес" - "Заря" 2:2
Голы: Вовченко 43, Близниченко 89 - Нагнойный 36, Яцик 62
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