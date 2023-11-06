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Мирча Луческу ушел на пенсию: внимательно ли вы следили за тренерской карьерой Мистера? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
После поражения "Динамо" "Шахтеру" в последнем туре УПЛ главный тренер киевлян Мирча Луческу покинул клуб. Более того, он объявил о завершении тренерской карьеры, хотя потом и заявил, что его не так поняли.
Сегодня мы предлагаем вам освежить в памяти тренерскую карьеру Мистера, пройдя наш квиз.
Отметим, что ранее Луческу заявил, что еще может продолжить карьеру.
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