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Защитник Кривбасса: С Полесьем нас ожидает интересный футбол

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Защитник Кривбасса: С Полесьем нас ожидает интересный футбол

Фото - ФК Кривбас / автор невідомий

UA-Футбол
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Защитник криворожского "Кривбасса" Денис Кузик рассказал о важном выездном матче против житомирского "Полесья" в 13 туре УПЛ.

- Денис, встретятся первая и вторая команды чемпионата. Это главная битва тура, или все же "Динамо" - "Шахтер" – главный матч уик-энда?

– "Динамо" – "Шахтер" – это всегда дерби украинского футбола. А что касается игры сейчас за первую строчку, то это матч "Кривбасса" с "Полесьем".

- Эмоции после твоего дебютного гола не только за "Кривбасс", но и в профессиональной карьере уже улеглись?

- Да, конечно. Первые два дня была небольшая эйфория, затем началась подготовка к следующему матчу. Очень рад, конечно, мой гол помог команде победить.

– Как охарактеризуешь ближайшего соперника?

– Очень хорошая команда с неплохими исполнителями в составе. Подписали много новичков. Перед ними также стоят высокие задачи на сезон, потому ожидаем интересный футбол.

Напомним, матч "Полесье" – "Кривбас" состоится шестого ноября в 15:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Денис Кузык
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Источник:
ФК Кривбас
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