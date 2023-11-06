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Вторая серия Шахтера и Барсы, Заря наконец-то сыграет с Маккаби. Расписание футбола на 6 - 12 ноября

Премьер-лига

График всех топ-матчей недели

Вторая серия Шахтера и Барсы, Заря наконец-то сыграет с Маккаби. Расписание футбола на 6 - 12 ноября

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

UA-Футбол
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Крайне насыщенный период продолжается. На этой неделе будет доигрываться тринадцатый тур УПЛ и сразу же начнется четырнадцатый. Между тем втиснутся еврокубки, где "Шахтер" снова проведет встречу с "Барселоной". "Заря" наконец-то должна сыграть с "Маккаби" (Тель-Авив), а в топ-чемпионатах Европы продолжатся приключения наших. Календарь всех топ-матчей недели – в этой новости.

Понедельник, шестое ноября

Состоятся три матча УПЛ, среди которых – битва лидеров турнирной таблицы ("Полесье" – "Кривбасс"). Не забываем также о других чемпионатах. В частности, в АПЛ сыграет "Челси", в общую группу которого после травмы вернулся Михаил Мудрик. Также программа будет в Серии А, где обращаем внимание на "Эмполи" Виктора Коваленко.

  • "Полесье" – "Кривбасс". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Днепр-1" – "Александрия. 17:00. УПЛ. УНИАН
  • "Рух" - "Оболонь". 19:00. УПЛ. YouTube
  • "Фрозионе" – "Эмполи". 19:30. Серия А. MEGOGO
  • "Торино" – "Сассуоло". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Хетафе" – "Кадис". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Тоттенхэм" – "Челси". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports

Вторник, седьмое ноября

Все внимание – на Лигу чемпионов. Тем более во вторник играет "Шахтер". Это будет, безусловно, самый интересный для нас матч дня. Вторым в списке идет матч между "Миланом" и ПСЖ. Интересно будет и в Дортмунде, куда приедет "Ньюкасл". Одним словом, широкий выбор.

  • "Боруссия" Д – "Ньюкасл". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Шахтер" – "Барселона". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Милан" – ПСЖ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Атлетико" – "Селтик". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Лацио" – "Фейеноорд". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Манчестер Сити" – "Янг Бойз". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Црвена Звезда" – "Лейпциг". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Порту" – "Антверпен". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, восьмое ноября

Второй день четвертого тура Лиги чемпионов ознаменуется интересной битвой между "Арсеналом" и "Севильей". Сыграет ли Зинченко? Наверное, точно сыграет за "Бенфику" Трубин, но сможет ли не пропустить от "Реал Сосьедада"? На все эти вопросы ответы будут в среду вечером.

  • "Реал Сосьедад" – "Бенфика". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Наполи" – "Унион". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Арсенал" – "Севилья". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Бавария" – "Галатасарай". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Зальцбург" – "Интер". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • ПСВ – "Ланс". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Реал" – "Брага". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, девятое ноября

"Заря" не сыграла в третьем туре Лиги конференций против "Маккаби" (Тель-Авив), но в этот раз, похоже, ничто не должно помешать футболу. Это главный матч дня для украинских болельщиков. Из остального списка игр Лиги Европы и Лиги конференций можно выделить противостояния с участием "Ливерпуля", "Аякса", "Ромы", "Астон Виллы".

  • "Аякс" – "Брайтон". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Карабах" – "Байер". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Маккаби" (Хайфа) – "Вильярреал". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Славия" – "Рома". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Тулуза" – "Ливерпуль". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Вест Хэм" – "Олимпиакос". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Спортинг" – "Ракув". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • АЕК (Афины) – "Марсель". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Заря" – "Маккаби" (Тель-Авив). 22:00. Лига конференций. MEGOGO
  • "Астон Вилла" – АЗ. 22:00. Лига конференций. MEGOGO
  • "Брейдаблик" – "Гент". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, десятое ноября

В пятницу начнется четырнадцатый тур УПЛ – последний тур перед последней в этом году паузой ФИФА. "Колос" примет "Минай". Будут Первая и Вторая лиги, а также европейские чемпионаты. Там выделяем матч "Дженоа" нашего Руслана Малиновского.

  • "Колос" – "Минай". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Сассуоло" – "Солернитана". 19:30. Серия А. MEGOGO
  • "Боруссия" (Менхенгладбах) – "Вольфсбург". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Дженоа" – "Верона". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Атлетико" – "Сельта". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Монпелье" – "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, одиннадцатое ноября

В чемпионате Украины состоится повторение недавнего кубкового противостояния - "Оболонь" против "Ворсклы". Также сыграют между собой. Кризисные "Верес" и "Александрия". В Испании "Жирона" будет играть с нашими Довбиком и Цыганковым – они там на ведущих ролях. А команду Яремчука будет экзаменовать "Реал". Будет что посмотреть и в АПЛ.

  • "Оболонь" – "Ворскла". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм". 14:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Райо Вальекано" – "Жирона". 15:00. Примера. MEGOGO
  • "Полесье" – "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Арсенал" – "Бернли". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Кристалл Пелас" – "Эвертон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • МЮ – "Лутон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Александрия" – "Верес". УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Реал" – "Валенсия". 22:00. Примера. MEGOGO

Воскресенье, двенадцатое октября

Очень принципиальный и важный с турнирной точки зрения матч будет в УПЛ – "Шахтер" примет "Днепр-1". Прошлогодние бойцы за чемпионство. "Черноморец" – "Рух" тоже имеет привлекательную вывеску. Но задаст тон дню противостояния "Кривбасса" и "Динамо". В Англии "Челси" нашего Михаила Мудрика попытается остановить " "Манчестер Сити". Также будет сыгран один матч квалификации Евро-2024, который не провели вовремя. Серия А разразится римским дерби. Это будет горячо.

  • "Кривбасс" – "Динамо". 13:00. УПЛ. YouTube
  • "Наполи" – "Эмполи". 13:30. Серия А. MEGOGO
  • "Брест" – "Страсбург". 14:00. Лига 1. MEGOGO
  • "Заря" – ЛНЗ. 15:00. УПЛ. УНИАН
  • "Байер" – "Унион". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Черноморец" – "Рух". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Барселона" – "Алавес". 17:15. Примера. MEGOGO
  • "Челси" – "Манчестер Сити". 18:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Шахтер" – "Днепр-1". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Лацио" - "Рома". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Ланс" – "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • Косово – Израиль. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • "Атлетико" – "Вильярреал". 22:00. Примера. MEGOGO

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