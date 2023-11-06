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Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0

Премьер-лига

С элементами водного поло

Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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Накануне в Минае в пригороде Ужгорода прошел матч тринадцатого тура УПЛ. Прошел при сложных погодных условиях – команды играли под дождем и при сильном ветре. Газон переувлажнился, на нем образовались лужи. Получилась сухая (с точки зрения забитых мячей) игра на мокром поле. Таковы сейчас реалии.

Как это было – видел своими глазами наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится с читателями подборкой лучших кадров.

Фотогалерея

Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 1Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 2Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 3Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 4Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 5Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 6Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 7Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 8Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 9Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 10Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 1Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 2Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 3Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 4Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 5Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 6Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 7Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 8Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 9Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 10Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 1Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 2Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 3Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 4Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 5Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 6Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 7Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 8Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 9Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 10Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 1Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 2Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 3Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 4Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 5Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 6Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 7Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 8Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 9Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 10Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 11Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 1Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 2Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 3Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 4Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 5Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 6Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0 - фото 7
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