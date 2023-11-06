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Сухая ничья на мокром поле. ФОТОрепортаж с матча Минай - Ворскла 0:0
С элементами водного поло
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Накануне в Минае в пригороде Ужгорода прошел матч тринадцатого тура УПЛ. Прошел при сложных погодных условиях – команды играли под дождем и при сильном ветре. Газон переувлажнился, на нем образовались лужи. Получилась сухая (с точки зрения забитых мячей) игра на мокром поле. Таковы сейчас реалии.
Как это было – видел своими глазами наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится с читателями подборкой лучших кадров.
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