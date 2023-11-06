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"Пусть летит как можно точнее". Один из клубов УПЛ показал "именной" снаряд, которым будут уничтожать россиян
Захватчикам на нашей земле несладко
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
ЛНЗ в своих социальных сетях показал "именной" снаряд, которым защитники Украины будут уничтожать захватчиков на нашей земле.
"Доброе утро! Пусть летит как можно точнее!", - говорится на странице ЛНЗ под фотографией "именного" снаряда.
Отметим, что в продолжающемся 13-м туре УПЛ ЛНЗ сыграл вничью с "Колосом" 1:1. Примечательно, что черкасский клуб возглавляет тренер из Беларуси Олег Дулуб.
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