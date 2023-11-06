"Пусть летит как можно точнее". Один из клубов УПЛ показал "именной" снаряд, которым будут уничтожать россиян

ЛНЗ в своих социальных сетях показал "именной" снаряд, которым защитники Украины будут уничтожать захватчиков на нашей земле.

"Доброе утро! Пусть летит как можно точнее!", - говорится на странице ЛНЗ под фотографией "именного" снаряда.

Отметим, что в продолжающемся 13-м туре УПЛ ЛНЗ сыграл вничью с "Колосом" 1:1. Примечательно, что черкасский клуб возглавляет тренер из Беларуси Олег Дулуб.