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"Пусть летит как можно точнее". Один из клубов УПЛ показал "именной" снаряд, которым будут уничтожать россиян

Премьер-лига

Захватчикам на нашей земле несладко

"Пусть летит как можно точнее". Один из клубов УПЛ показал "именной" снаряд, которым будут уничтожать россиян

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

ЛНЗ в своих социальных сетях показал "именной" снаряд, которым защитники Украины будут уничтожать захватчиков на нашей земле.

"Доброе утро! Пусть летит как можно точнее!", - говорится на странице ЛНЗ под фотографией "именного" снаряда.

Отметим, что в продолжающемся 13-м туре УПЛ ЛНЗ сыграл вничью с "Колосом" 1:1. Примечательно, что черкасский клуб возглавляет тренер из Беларуси Олег Дулуб.

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