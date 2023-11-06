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Рух - Оболонь: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Рух – Оболонь, УПЛ, 6 ноября 2023
Фото: УПЛ
“Рух” не смог выиграть в двух последних домашних матчах Премьер-лиги. Львовяне постараются прекратить новую серию в поединке с “Оболонью”.
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Смотрите матч 13 тура УПЛ "Рух" – "Оболонь" в понедельник, 6 ноября, на региональных каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Херсон и т.д.), а также на ютуб-канале УПЛ ТБ.
Начало матча "Рух" – "Оболонь" в 19:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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