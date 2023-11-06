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"Задача – в каждой игре побеждать". Остап Притула – о матче с Оболонью и успехах академии Руха

Премьер-лига

Полузащитник львовского Руха высказался о будущем матче против Оболони

"Задача – в каждой игре побеждать". Остап Притула – о матче с Оболонью и успехах академии Руха

fcrukh.com

UA-Футбол
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В 13-м туре УПЛ "Рух" сыграет против "Оболони". Игрок львовян Остап Притула поделился своими мыслями относительно игры и отметил опасность контратак соперника:

"Оболонь" - хорошая, сплоченная команда, довольно неплохо обороняется и хорошо выбегает в контратаки. Думаю, именно этим они и зарабатывают замечательные баллы".

Притула также высказался о выступлениях "Руха" в текущем сезоне, отметив, что футбол бывает непредсказуемым, и важно не опускать руки, несмотря на результаты. В вопросе о собственной форме, полузащитник отметил, что после сборов чувствовал себя хорошо, но получил травму, повлиявшую на его участие в игре. Однако сейчас он готов к дальнейшим вызовам:

"После сборов очень хорошо себя чувствовал. Завоевал место в основном составе, после игры с ЛНЗ получил повреждение, потянул мышцу. Из-за этого пропустил одну игру, после чего нужно снова входить в тренировочный процесс. Через пару туров также получил повреждение плеча, потихоньку восстановился и, Слава Богу, чувствую себя хорошо".

Подытожил свое интервью Остап Притула тем, что высказал высокую оценку академии "Руха", отмечая сплоченность и взаимопонимание в клубе. На вопрос о результатах команды в первом круге сезона он ответил:

"Не люблю забегать вперед. Повторюсь, наша задача – в каждой игре побеждать, а там уже посмотрим, на каком месте мы будем".

Напомним, что "Рух" и "Оболонь" сыграют в понедельник, шестого ноября, в 19:00.

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Источник:
УПЛ
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