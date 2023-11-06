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Битва первых. Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье – Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Очень интересный матч состоится в рамках 13-го тура УПЛ. Между собой сыграют первое и второе места турнирной таблицы. Сражение двух команд с высокими амбициями.
Матч "Полесье" – "Кривбасс" состоится в понедельник, шестого ноября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.
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УПЛ. Тринадцатый тур. 06.11.2023
Житомир. Центральный городской стадион
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль; арбитр ВАР – Роман Блавацкий
"Полесье" 15:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports
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