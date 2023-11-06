Битва первых. Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Очень интересный матч состоится в рамках 13-го тура УПЛ. Между собой сыграют первое и второе места турнирной таблицы. Сражение двух команд с высокими амбициями.

Матч "Полесье" – "Кривбасс" состоится в понедельник, шестого ноября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

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УПЛ. Тринадцатый тур. 06.11.2023

Житомир. Центральный городской стадион

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль; арбитр ВАР – Роман Блавацкий

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