  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Битва первых. Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва первых. Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Полесье – Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Битва первых. Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Очень интересный матч состоится в рамках 13-го тура УПЛ. Между собой сыграют первое и второе места турнирной таблицы. Сражение двух команд с высокими амбициями.

Матч "Полесье" – "Кривбасс" состоится в понедельник, шестого ноября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. Тринадцатый тур. 06.11.2023
Житомир. Центральный городской стадион
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль; арбитр ВАР – Роман Блавацкий

"Полесье" 15:00 "Кривбасс"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Полісся - Кривбас
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Противостояние лидеров. Полесье - Кривбасс. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Матч лидеров таблицы. Полесье и Кривбасс объявили составы на игру
yellow-arrow
Простой план Динамо, первые шаги Шахтера Пушича, везение Барсы и выпадение Зинченко из основы Арсенала? Обзор топ-матчей уик-энда
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде