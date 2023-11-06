Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" недавно обыграл "Динамо". Также – "Рух". И хоть проиграл "Кривбассу", о команде Максимова можно говорить как о набравшем хорошую форму. "Александрии" будет сложно.

Матч 13-го тура УПЛ состоится 6 ноября в 17:00. Смотреть можно в УНИАН.

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13-й тур УПЛ сезона 2023/24

6.11.2023. Днепр, "Днепр-Арена".

Арбитр: Романюк Анастасия

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Униан.