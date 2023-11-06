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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига

Последний матч тура в украинском чемпионате – смотреть прямую трансляцию

Рух - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: УПЛ

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"Тоттенхэм” остается единственной командой чемпионата Англии без поражений. В понедельник вечером серия "шпор" будет проверена бывшим тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и его "Челси".

Чемпионат Украины, 13-й тур

6 ноября 2023. Львов, “Арена Львов”

“Рух” 19:00 “Оболонь”

Телетрансляция – Суспільне, ютуб УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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