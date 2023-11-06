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Рух - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последний матч тура в украинском чемпионате – смотреть прямую трансляцию
Фото: УПЛ
"Тоттенхэм” остается единственной командой чемпионата Англии без поражений. В понедельник вечером серия "шпор" будет проверена бывшим тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и его "Челси".
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Чемпионат Украины, 13-й тур
6 ноября 2023. Львов, “Арена Львов”
“Рух” 19:00 “Оболонь”
Телетрансляция – Суспільне, ютуб УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Трансляція матчу Рух - ОболоньСмотреть трансляцию
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