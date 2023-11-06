Максимов против Ротаня. Днепр-1 и Александрия объявили составы на очный матч

Шестого октября в 17:00 начнется матч тринадцатого тура УПЛ между "Днепром-1" и "Александрией". Главные тренеры Юрий Максимов и Руслан Ротань объявили стартовые составы на игру:

Стартовый состав "Днепра-1": Кинарейкин (в) - Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Адамюк - Рубчинский, Бабенко - Леднев, Пихаленок, Гуцуляк - Филиппов. Главный тренер – Юрий Максимов.

Запасные: Юрчук (в), Маркиньос, Виктинью, Горбунов, Каплиенко, Кравец, Пасич, Пурита.

Стартовый состав "Александрии": Ермаков – Копина, Савченко, Логинов (к), Скорко – Сигеев – Шулянский, Шостак, Смирный, Джевани – Погорелый. Главный тренер - Руслан Ротань.

Запасные: Юрчук (в), Маркиньос, Виктинью, Горбунов, Каплиенко, Кравец, Пасич, Пурита.

Добавим, что на UA-Футбол состоится текстовая и видеотрансляция поединка.