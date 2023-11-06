УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:0. Вице-чемпион на своем законном месте

Можно окончательно утверждать, что "Днепр-1" с приходом в команду Юрия Максимова выбрался из кризиса, который постиг вице-чемпиона в начале сезона. Днепряне делят пальму лидерства с криворожским "Кривбассом" и снова представляют из себя грозную силу по меркам родной УПЛ.

Как и ожидалось, хозяева поля начали встречу в качестве "первого номера" и задавали темп игры, контролируя мяч. Впрочем, подопечные Руслана Ротаня особо не были против такого развития событий и покорно заняли свое вакантное "контратакующее" место. Первые 20 минут поединка прошли под аккомпанемент дальних ударов с обеих сторон. Леднев и Шостак неплохо пристреливались по воротам друг друга.

На экваторе первого тайма "Александрия" сумела немного отодвинуть игру от своих ворот и изменить процент владения мячом днепрян. Первый по-настоящему опасный момент в матче пришел также именно от игроков "горожан". Джевани на дриблинге обошел нескольких соперников, закручивал под дальнюю штангу, однако бразильцу не хватило точности.

Однако "Днепр-1" довольно быстро сумел вернуть инициативу к своим ногам. И уже через несколько минут после удара Джевани днепряне ответили своим ударом, на этот раз точным. Пихаленок выполнил идеальную по силе и точности навесную передачу на дальнюю штангу, Адамюк сбросил в центр, а Филиппов занес мяч в пустые ворота гостей. Подопечные Максимова командно отпраздновав взятие ворот, методично довели первые 45 минут до логического завершения.

Во втором тайме психологическое и физическое истощение игроков "Александрии" (после 120 минут в Кубке) проявились в полном объеме. Матч продолжился по тому же сценарию. Днепряне снова имели моменты: сначала немного не попал в створ ворот Леднев, а позже Гуцуляк не воспользовался подачей Пихаленка. Игра у Алексея в этой встрече откровенно не шла. Не успели коллективы разбегаться, как в Днепре прозвучала воздушная тревога.

Пауза пошла на пользу команде Ротаня. "Горожане" начали высоко прессинговать и хотели застать хозяев врасплох. Однако сил на это давление "гостям" на долго не хватило. Игра вернулась в свое привычное, для этого поединка, русло.

Гуцуляк мог сполна исправиться за технические ошибки по ходу встречи. Атакующий полузащитник "Днепра-1" отметился шикарным голом. Алексей пробросил мяч между ног защитнику "горожан" и парашютом перебросил Ермакова. Сразу после взятия ворот прозвучало очередное сообщение о воздушной тревоге. Романюк Анастасия даже не успела до конца просмотреть повтор VAR и отложила интригу аж на целый час - до возобновления матча. В итоге был зафиксирован офсайд - счет остался 1:0. Пауза снова сыграла на руку игрокам Руслана Ротаня. Команда из одноименного города отдохнула и заиграла значительно активнее. Впрочем, как бы это цинично не звучало, если бы не перерывы из-за тревог, вопрос победителя этого спарринга был бы закрыт еще в начале второго тайма.

За 40 секунд до конца основного времени уже в третий раз в Днепре прозвучала воздушная тревога и команды были вынуждены снова покинуть поле. Как бы всем участникам поединка не хотелось завершить эту игру, безопасность - это прежде всего! Спустя почти два часа команды все-таки выстрадали эти оставшиеся несколько минут... Поединок длился практически 5 (пять) часов!

Действующий вице-чемпион одерживает свою очередную победу на классе. Полностью закономерный результат по игре. У "Александрии" были проблески активной игры по ходу встречи. Однако это точно были лишь вкрапления той игры, которую хочет видеть от своих футболистов Руслан Ротань, нежели определенная тенденция.

Фото: УПЛ

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

6.11.2023. Днепр, "Днепр-Арена".

"Днепр-1" - "Александрия" 1:0

Голы: Филиппов 34

"Днепр-1": Кинарейкин (в) - Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Адамюк - Рубчинский, Бабенко - Леднев (Пурита 88), Пихаленок, Гуцуляк - Филиппов (Виктинью 80).

Главный тренер: Юрий Максимов.

"Александрия": Ермаков - Копина, Савченко, Логинов (к), Скорко - Сигеев - Шулянский (Базаев 84), Шостак (Плакса 60), Смирный (Кулаковский 60), Джевани - Погорелый (Андрейчук 46).

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждения: Сарапий 71, Скорко 79, Кулаковский 90